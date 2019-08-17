سقوط ضحايا في انفجار بقاعة زفاف في أفغانستان

وقع، السبت، انفجار بقاعة حفلات زفاف غربي العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، حسبما أفاد مسؤول أفغاني.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي "لسوء الحظ أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا مدنيين"، مشيرا إلى إصابة عشرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في جناح مخصص للرجال داخل قاعة أفراح بغرب العاصمة.



وأنهى هذا الانفجار أكثر من أسبوع من الهدوء الذي ساد في العاصمة الأفغانية.

وقبل عشرة أيام استهدفت حركة طالبان بسيارة ملغومة قوات الأمن الأفغانية في حي مزدحم بالعاصمة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 15 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال ومدنيين آخرين.