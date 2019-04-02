الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر طائرتين مسيرتين

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة ( 21:35 ) بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمين غير معرّفه باتجاه الأعيان المدنية بمدينة "خميس مشيط"، وتم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها.