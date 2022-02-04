الأمن العراقي يضبط 20 كجم من المواد المتفجرة شمالي بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الجمعة من ضبط 20 كيلوجراماً من المواد المتفجرة شمالي بغداد. وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أوردته وكالة وكالة الأنباء العراقية (واع) "أنه بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت عناصر جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط مخزن للعتاد في أحد بساتين قضاء الطارمية يحتوي على (20) كيلو غراماً من مادة الـ (C4) شديدة الانفجار، و(3) قنابر هاون مع صاعق تفجير وحاوية عتاد (BKC).