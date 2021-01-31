ترمب يعين محامين جديدين لقيادة فريق الدفاع عنه خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ
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ترمب يعين محامين جديدين لقيادة فريق الدفاع عنه خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ

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العرب اليوم - ترمب يعين محامين جديدين لقيادة فريق الدفاع عنه خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ

دونالد ترامب
واشنطن _ العرب اليوم

ترامب يعين محامين جديدين لقيادة فريق الدفاع عنه خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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ترمب يعين محامين جديدين لقيادة فريق الدفاع عنه خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ ترمب يعين محامين جديدين لقيادة فريق الدفاع عنه خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ



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