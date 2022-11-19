أكّد وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر "cop 27" سامح شكري، وجود رغبة من الدول المشاركة في قمة المناخ للوصول إلى اتفاق مناخي عادل. ودعا شكري، في تصريح له اليوم على هامش مؤتمر المناخ المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، جميع الأطراف إلى الوصول لاتفاق بشأن النقاط المهمة والوقوف على أرضية مشتركة للعمل مع هذه القضايا وكذلك إيجاد سبل لمتابعة المضي في الحفاظ ومجابهة التغير المناخي، مضيفاً أنه بعد المشاورات التي أجريت أمس سنوفر النص لكل الأطراف للتوصل إلى البيان الختامي.