توقيف شخص قتل فتاة باستخدام سكين في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بالشرقية مستخدما سلاح أبيض مما أدى إلى وفاتها. وقالت الداخلية في بيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية مستخدما سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاتها، بالإضافة إلى الأداة المستخدمة في الجريمة"، مشيرة إلى أنه "بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".