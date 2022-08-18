مصرع عدد من الأشخاص في تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا
آخر تحديث GMT04:37:00
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مصرع عدد من الأشخاص في تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصرع عدد من الأشخاص في تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا

مصرع عدد من الأشخاص بولاية كاليفورنيا
القاهرة - العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع قتلى في حادث تصادم طائرتين فوق مطار واتسونفيل المحلي بولاية كاليفورنيا. ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية في مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، حسب التوقيت المحلي. وأضافت المتحدثة أن تفاصيل الحادث وعدد الضحايا لم تعرف على الفور، مؤكدة أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد وصلت إلى المطار.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصرع عدد من الأشخاص في تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا مصرع عدد من الأشخاص في تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا



أخبار ذات صلة

GMT 22:18 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /18.08.2022/
العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /18.08.2022/

GMT 08:15 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
العرب اليوم - عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

GMT 07:11 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

وزارة الدفاع الروسية تُعلن كييف تستعد لاستفزاز جديد في محطة زابوروجيه النووية
العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تُعلن كييف تستعد لاستفزاز جديد في محطة زابوروجيه النووية

GMT 07:09 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا
العرب اليوم - الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

GMT 01:55 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس
العرب اليوم - استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

دنيا بطمة تتألق في الجمبسوت بروح مغربية

القاهرة - العرب اليوم

خطفت دنيا بطمة الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها والتي نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام" حيث ظهرت بإطلالة تجمع بين العصرية والروح الشرقية، فتألقت الفنانة المغربية بصيحة الجمبسوت الذي جاء بتوقيع مصمم الأزياء المغربي بلال فاشن، الجمبسوت صمم بقماش مخملي باللون الأسود بقصة ضيقة وأرجل واسعة مع الأكمام الطويلة، وزينت التطريزات الذهبية بالأسلوب المغربي الشهير الجزء العلوي الجمبسوت بشكل ملفت حيث غطت الأكمام وكذلك منطقة الصدر. الجزء العلوي من إطلالة دنيا بطمة جاء بشكل شبيه بالجاكيت القصير مع خصر محدد بحزام أسود عريض، أما البنطلون فزينت التطريزات أطرافه السفلية وجوانبه فقط، دنيا بطمة أكملت هذا اللوك بصندل ذهبي ضخم بالنعل العريض والكعب العالي، كما تزينت بأقراط ذهبية كبيرة، واعتمدت مع إطلالتها الأنيقة تسريحة الشعر المسحوب ل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:46 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

ميريام فارس تواصل إحياء موضة الترتر والأزياء البراقة
العرب اليوم - ميريام فارس تواصل إحياء موضة الترتر والأزياء البراقة

GMT 20:28 2022 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

أماكن سياحية جذابة في نابولي الايطالية
العرب اليوم - أماكن سياحية جذابة في نابولي الايطالية

GMT 06:17 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

أفكار تصميميّة للحمّام "المودرن" الضيّق
العرب اليوم - أفكار تصميميّة للحمّام "المودرن" الضيّق

GMT 18:13 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

غوتيريش يدعو إلى الاتفاق على ضمان الأمن في محطة زابوروجيه النووية
العرب اليوم - غوتيريش يدعو إلى الاتفاق على ضمان الأمن في محطة زابوروجيه النووية

GMT 08:39 2022 الإثنين ,15 آب / أغسطس

عمرو الليثي يعلن كشف حساب برنامج واحد من الناس
العرب اليوم - عمرو الليثي يعلن كشف حساب برنامج واحد من الناس

GMT 06:02 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

منة شلبي تتألق بإطلالات أنيقة وعصرية
العرب اليوم - منة شلبي تتألق بإطلالات أنيقة وعصرية

GMT 13:51 2022 الأحد ,14 آب / أغسطس

أجمل الأماكن السياحية في تونس للاستمتاع بشهر العسل
العرب اليوم - أجمل الأماكن السياحية في تونس للاستمتاع بشهر العسل

GMT 20:33 2022 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

ديكورات رائجة لغرف النوم المودرن
العرب اليوم - ديكورات رائجة لغرف النوم المودرن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:10 2022 الثلاثاء ,05 تموز / يوليو

عالم فيروسات يٌوضح سبب ارتفاع الإصابات بـ "كوفيد-19" في العالم
العرب اليوم - عالم فيروسات يٌوضح سبب ارتفاع الإصابات بـ "كوفيد-19" في العالم

GMT 00:29 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

أفضل المواد الغذائية المفيدة لعمل الكلى بصورة طبيعية
العرب اليوم - أفضل المواد الغذائية المفيدة لعمل الكلى بصورة طبيعية

GMT 08:23 2022 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

منظمة الصحة العالمية تحذر من انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الإفريقي
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تحذر من انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الإفريقي

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 08:16 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو

علامتان قد تُنذران بقرب الجلطة الدماغية
العرب اليوم - علامتان قد تُنذران بقرب الجلطة الدماغية

GMT 21:38 2022 الإثنين ,27 حزيران / يونيو

الاستجابة المناعية لمتغيرات أوميكرون أقل 20 ضعفاً من السلالة الأصلية
العرب اليوم - الاستجابة المناعية لمتغيرات أوميكرون أقل 20 ضعفاً من السلالة الأصلية

GMT 15:44 2022 الثلاثاء ,26 إبريل / نيسان

أصالة نصري تحسم الجدل وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها العراقي
العرب اليوم - أصالة نصري تحسم الجدل وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها العراقي

GMT 07:05 2022 الجمعة ,29 تموز / يوليو

دراسة تؤكد أن النظام الغذائي الصحي يُقلل أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه لدي الأطفال
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن النظام الغذائي الصحي يُقلل أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه لدي الأطفال

GMT 04:36 2018 الأحد ,25 شباط / فبراير

المركبات ذاتيّة القيادة تقترب مِن الواقع في الإمارات
العرب اليوم - المركبات ذاتيّة القيادة تقترب مِن الواقع في الإمارات

GMT 03:25 2017 الخميس ,19 تشرين الأول / أكتوبر

الفريق الركن العراقي عثمان الغانمي يبدأ زيارة للراض
العرب اليوم - الفريق الركن العراقي عثمان الغانمي يبدأ زيارة للراض

GMT 21:36 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

الحكومة السودانية تتهم حركة "عبدالواحد" بإثارة أحداث "نيرتتي"
العرب اليوم - الحكومة السودانية تتهم حركة "عبدالواحد" بإثارة أحداث "نيرتتي"

GMT 13:52 2014 الجمعة ,19 كانون الأول / ديسمبر

طيور مغردة تهجر أعشاشها قبل وصول أعاصير في تينيسي
العرب اليوم - طيور مغردة تهجر أعشاشها قبل وصول أعاصير في تينيسي

GMT 07:01 2016 الأربعاء ,23 آذار/ مارس

بحث جديد يثبت أن رمسيس الثالث مات مذبوحًا بعد قطع ابهام قدمه
العرب اليوم - بحث جديد يثبت أن رمسيس الثالث مات مذبوحًا بعد قطع ابهام قدمه

GMT 05:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 19:41 2020 السبت ,11 تموز / يوليو

مراد دالكيتش يغار من كرم بورسين والسبب قبلة الأخير للممثلة التركية هاندا
العرب اليوم - مراد دالكيتش يغار من كرم بورسين والسبب قبلة الأخير للممثلة التركية هاندا

GMT 09:04 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

ربة منزل تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته في البدرشين
العرب اليوم - ربة منزل تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته في البدرشين

GMT 06:35 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

موديلات فساتين للمحجبات من أسبوع الموضة في نيويورك
العرب اليوم - موديلات فساتين للمحجبات من أسبوع الموضة في نيويورك

GMT 02:46 2018 الثلاثاء ,26 حزيران / يونيو

الهررة الشاردة في أستراليا تقضي على الزواحف
العرب اليوم - الهررة الشاردة في أستراليا تقضي على الزواحف
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab