مواقف متباينة إزاء دعوة الصدر في العراق

أعلن هادي العامري أحد أطراف الإطار التنسيقي في العراق تأييده لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات. فيما أكد زعيمُ دولةِ القانون نوري المالكي ضرورة الاحتكام للدستور لحلّ الأزمة الحالية، يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الاعتصام أمام مبنى البرلمان.