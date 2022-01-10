مجلس السيادة السوداني يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

رحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في إجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري، الاثنين، بالمبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة "لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين"، داعيا لإشراك الاتحاد الإفريقي"لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته".وفي سياق متصل، قدمت اللجنة المكلفة من المجلس للتشاور مع القوى السياسية وتجميع المبادرات، التي يترأسها عضو مجلس السيادة مالك عقار، تقريرا شاملا حول جهودها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم مجلس السيادة السوداني، سلمى عبد الجبار، أن المجلس "دعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال لسد الفراغ التنفيذي، كما قبل استقالة عبد الله حمدوك من منصب رئيس الوزراء، وشكره على الجهود التى بذلها من أجل التوافق الوطني، خلال فترة رئاسته للمجلس".