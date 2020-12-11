الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار

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العرب اليوم - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار

دونالد ترامب
واشنطن ـ العرب اليوم

أخطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار



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