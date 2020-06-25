انفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية طهران

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن انفجارا ضخما هز منطقة شرقي العاصمة الإيرانية طهران. أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار كبير، شرقي طهران، أعقبه ضوء برتقالي في السماء. وقالت الوكالة بإنه لم يتبين حتى الآن سبب صوت الانفجار والضوء، مضيفة أن هذا الصوت سُمع في عدة مناطق بالعاصمة بشكل واضح. من جانبه، قال التلفزيون الرسمي إن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرقي طهران.