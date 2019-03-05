واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي

دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات الجزائرية إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "نحن نتابع الاحتجاجات في الجزائر وسنستمر في القيام بذلك".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي".