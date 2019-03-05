واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي
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واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي

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العرب اليوم - واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي

وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن - العرب اليوم

دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات الجزائرية إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "نحن نتابع الاحتجاجات في الجزائر وسنستمر في القيام بذلك".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي".

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واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي



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واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي



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