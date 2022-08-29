الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 30 أغسطس في البلاد. وجاء ذلك في بيان مقتضب، نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين. وأشير فيه إلى أن هذا الإجراء يتخذ "لاستمرار فرض حظر التجوال". ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي. وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح، حسب مصادر طبية عراقية.