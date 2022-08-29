الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء
آخر تحديث GMT03:09:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
بغداد - العرب اليوم

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 30 أغسطس في البلاد. وجاء ذلك في بيان مقتضب، نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين.  وأشير فيه إلى أن هذا الإجراء يتخذ "لاستمرار فرض حظر التجوال". ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي. وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح، حسب مصادر طبية عراقية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء



أخبار ذات صلة

GMT 03:09 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

تجدد القصف لزابوريجيا النووية الأوكرانية فيما يستعد فريق أممي لزيارتها
العرب اليوم - تجدد القصف لزابوريجيا النووية الأوكرانية فيما يستعد فريق أممي لزيارتها

GMT 01:56 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

20 قتيلا ومئات الجرحى حصيلة الاشتباكات المسلحة في العراق
العرب اليوم - 20 قتيلا ومئات الجرحى حصيلة الاشتباكات المسلحة في العراق

GMT 00:30 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

مقتل 15 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد
العرب اليوم - مقتل 15 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد

GMT 00:25 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق
العرب اليوم - الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق

GMT 23:56 2022 الإثنين ,29 آب / أغسطس

حريق يلتهم ملهى ليليا في الإسكندرية ويحيله إلى رماد
العرب اليوم - حريق يلتهم ملهى ليليا في الإسكندرية ويحيله إلى رماد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:51 2022 الإثنين ,29 آب / أغسطس

درة زروق تتألق بإطلالات صيفية مُنعشة
العرب اليوم - درة زروق تتألق بإطلالات صيفية مُنعشة

GMT 00:31 2022 الإثنين ,29 آب / أغسطس

الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي
العرب اليوم - الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي

GMT 11:23 2022 الأحد ,28 آب / أغسطس

أبرز ديكورات حفلات الزفاف في موسم الخريف
العرب اليوم - أبرز ديكورات حفلات الزفاف في موسم الخريف

GMT 18:19 2022 الإثنين ,29 آب / أغسطس

بوتين يٌصرح النظام العالمي أحادي القطب يجري استبداله بنظام عالمي جديد قائم على العدالة والمساواة
العرب اليوم - بوتين يٌصرح النظام العالمي أحادي القطب يجري استبداله بنظام عالمي جديد قائم على العدالة والمساواة

GMT 02:47 2022 الثلاثاء ,23 آب / أغسطس

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا
العرب اليوم - الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا

GMT 08:58 2022 السبت ,27 آب / أغسطس

إطلالات مُميزة وأنيقة لنجمات الإمارات
العرب اليوم - إطلالات مُميزة وأنيقة لنجمات الإمارات

GMT 11:13 2022 الأحد ,28 آب / أغسطس

أفضل الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل في 2023
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل في 2023

GMT 09:21 2022 الخميس ,25 آب / أغسطس

أسس تصميم غرف الجلوس العملية
العرب اليوم - أسس تصميم غرف الجلوس العملية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:14 2022 السبت ,06 آب / أغسطس

ممارسة الرياضة يومياً تُقلل من خطر الإصابة بمرض السكر
العرب اليوم - ممارسة الرياضة يومياً تُقلل من خطر الإصابة بمرض السكر

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 22:07 2022 الأحد ,24 تموز / يوليو

غرام واحد من من القرفة يوميا يساعد في إدارة أو عكس حالة مرضية مزمنة
العرب اليوم - غرام واحد من من القرفة يوميا يساعد في إدارة أو عكس حالة مرضية مزمنة

GMT 06:44 2022 الأربعاء ,10 آب / أغسطس

ألمانيا تعلن أول إصابة بفيروس جدري القرود بين الأطفال
العرب اليوم - ألمانيا تعلن أول إصابة بفيروس جدري القرود بين الأطفال

GMT 11:16 2016 الإثنين ,29 شباط / فبراير

تحديات الأمن الفكري في محاضرة في المدينة المنورة
العرب اليوم - تحديات الأمن الفكري في محاضرة في المدينة المنورة

GMT 23:30 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

بريشة : سعيد الفرماوي
العرب اليوم - بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 00:32 2022 الأحد ,24 تموز / يوليو

طبيبة روسية تكشف أسباب الصداع النصفي في الصيف
العرب اليوم - طبيبة روسية تكشف أسباب الصداع النصفي في الصيف

GMT 10:59 2016 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

كنوز أثريّة كشفتها الأمطار الغزيرة في مدينة "كيش" العراقيّة
العرب اليوم - كنوز أثريّة كشفتها الأمطار الغزيرة في مدينة "كيش" العراقيّة

GMT 06:43 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان
العرب اليوم - وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان

GMT 04:05 2017 الخميس ,06 تموز / يوليو

أبرز مواصفات اللاب توب الجديد "ميت بوك X" من هواوي
العرب اليوم - أبرز مواصفات اللاب توب الجديد "ميت بوك X" من هواوي

GMT 19:04 2019 الجمعة ,26 تموز / يوليو

أشياء تثير المرأة في الرجل حتى لو لم يكن وسيما
العرب اليوم - أشياء تثير المرأة في الرجل حتى لو لم يكن وسيما

GMT 14:45 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

محمد السهلاوي يمتلك سجلًا ذهبيًا أمام فريق القادسية
العرب اليوم - محمد السهلاوي يمتلك سجلًا ذهبيًا أمام فريق القادسية

GMT 04:58 2012 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

لا مانع من الاقتباس والعمل مع "الزعيم" كان ممتعًا
العرب اليوم - لا مانع من الاقتباس والعمل مع "الزعيم" كان ممتعًا

GMT 12:06 2014 الخميس ,06 آذار/ مارس

"الشربيل" المغربي يرمز إلى المرأة الوقور ويتميز بألوانه وأشكاله
العرب اليوم - "الشربيل" المغربي يرمز إلى المرأة الوقور ويتميز بألوانه وأشكاله

GMT 14:59 2014 الإثنين ,28 تموز / يوليو

أثاث الحدائق الخارجية من الأخشاب الطبيعية
العرب اليوم - أثاث الحدائق الخارجية من الأخشاب الطبيعية

GMT 07:33 2016 الأربعاء ,30 آذار/ مارس

طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب
العرب اليوم - طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب

GMT 10:19 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

ضبط فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي في الغردقة
العرب اليوم - ضبط فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي في الغردقة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab