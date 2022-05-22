إصابة 3 أطفال جراء انفجار لغم في ريف درعا في سوريا

أفادت مصادرنا بإصابة ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات المسلحة في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي جنوب البلاد وأنه "أثناء تجوال الأطفال في مدينة إنخل بالريف الشمالي انفجر لغم من مخلفات الإرهابيين ما أدى إلى إصابتهم بجروح أحدهم بحالة خطرة".