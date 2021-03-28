ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان
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ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان

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العرب اليوم - ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
الرياض - العرب اليوم

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان

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ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان



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