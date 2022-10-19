وزير الخارجية المصري يلتقي بوزيرة الدولة لأفريقيا بالخارجية البريطانية

التقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم وبزيرة الدولة لأفريقيا بالخارجية البريطانية جيليان كيجان التي تزور مصر حَالِيّاً للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها التعاون في مجال المياه وأزمة الغذاء والطاقة العالمية خاصة على الدول النامية والأفريقية، إضافة لاستعراض تطورات الوضع في ليبيا والسودان.