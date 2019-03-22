فنلندا أكثر الدول سعادة في العالم للسنة الثانية على التوالي

حلت فنلندا للعام الثاني على التوالي في رأس قائمة الدول الأكثر سعادة بالعالم، فيما جاءت جنوب السودان الغارقة في النزاعات في آخر القائمة، بحسب التصنيف السنوي للأمم المتحدة.