اندلاع حريق كبير بالمدينة المائية في النجف والدفاع المدني يعجز عن إخماده

أفاد مراسل مساء يوم الجمعة، بأن حريقا هائلا التهم المجمعات التجارية وأتى على عشرات المجمعات الضخمة ومئات المحلات في المدينة المائية بمحافظة النجف.

وذكر مراسلنا أن الدفاع المدني عاجز عن احتواء الحريق حيث تم إرسال تعزيزات إضافية، وأن أكثر من 15 فرقة من المحافظات القريبة وصلت إلى مكان الحادث.

وأوضح أن الخسائر إلى حد الآن مادية ولم يعرف إن وقعت خسائر بشرية جراء الحريق