أفادت وكالة "سانا" بشن القوات الإسرائيلية، ليل الأربعاء، "عدوانا" على مناطق في دير الزور والبوكمال شرق سورية.وذكرت الوكالة أن بعض مناطق مدينتي دير الزور والبوكمال الواقعتين شرق سورية على الحدود مع العراق تتعرض لـ"عدوان إسرائيلي" دون ذكر مزيد من التفاصيل.ويأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية، يرجح أن تكون ناجمة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة.