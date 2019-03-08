جلسة مجلس الأمن بشأن الضرائب الفلسطينية لم تسفر عن شيء

قال مندوب الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي إن جلسة مجلس الأمن المغلقة، التي عقدت الجمعة بشأن خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية لم تسفر عن شيء لغياب الإجماع بين الأعضاء.

وناقش مجلس الأمن قرار إسرائيل خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، ولم تسفر عن شيء بسبب عدم وجود إجماع بين ممثلي أعضاء المجلس (15 دولة).

ويتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحفية من قبل المجلس موافقة كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 15 دولة.