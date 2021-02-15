انفجار غاز وحريق في لوغانسك شرق أوكرانيا

أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد جنوب شرق أوكرانيا عن وقوع انفجار على أطراف مدينة لوغانسك.وأفاد روديون ميروشنيك مفوض الجمهورية لدى مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع بشرق أوكرانيا، بأن التقديرات الأولية تشير إلى انفجار غاز.وحسب المعلومات الأولية وقع الانفجار في منطقة بولشايا فيرغونسكا على أطراف لوغانسك، ونجم عنه حريق كبير وتوجهت فرق الإغاثة إلى المكان.ونشر سكان المنطقة لقطات فيديو وصورا للانفجار والحريق.