قطر ترحِّبُ بتراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

رَحَّبَت دولة قطر بإعلان أستراليا إلغاء اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، عادَّةً أن القرار من شأنه أن يدعم المساعي الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام. وأعربت "الخارجية القطرية" في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى قرارات مماثلة من الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، تتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية, مؤكدةً موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.