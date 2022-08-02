الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يطلب السماح رسميا بزواج المثليين في أوكرانيا

طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من رئيس وزرائه دينيس شميغال النظر رسميا في مسألة تسجيل زواج المثليين في البلاد. يأتي هذا ضمن رد زيلينسكي على عريضة تحت عنوان "إضفاء الصفة القانونية على زواج المثليين". وجمعت العريضة أكثر من 25 ألف توقيع، وهو العدد المطلوب لدراستها من قبل رئيس الدولة. قال زيلينسكي في رده: "توجهت إلى رئيس وزراء أوكرانيا طالبا منه دراسة القضية التي تم التطرق إليها في في العريضة الإلكترونية والإبلاغ عن نتائج الدراسات". في الوقت نفسه، أشار إلى أن "حقوق الإنسان والحريات غير قابلة للنقاش والمساس".