استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الغاشم شرقي القدس

اُستشهِدَ شابٌ فلسطيني مساء اليوم، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم قرب أحد المستوطنات شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق وابلاً من الرصاص على الشاب عند مدخل المستوطنة؛ مما أدى إلى استشهاده، واحتجاز جثمانه.

وفي قلقيلية، أُصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة عزون شرقي قلقيلية.