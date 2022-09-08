لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر مساء الخميس أنه سيتم إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا يوم الجمعة. وأعلن محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه وبعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، سيتم إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا بعد صلاة الجمعة بعد إصدار النيابة العامة قرارها بذلك. وأوضح عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن ذلك يتم وفقا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.