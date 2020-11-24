وفاة نائب عراقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
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وفاة نائب عراقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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العرب اليوم - وفاة نائب عراقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

عضو مجلس النواب العراقي، حسين الزهيري
بغداد_العرب اليوم

توفي عضو مجلس النواب العراقي، حسين الزهيري، مساء الثلاثاء، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.وأفادت مصادر بإن النائب الزهيري الوكيل السابق لوزارة العدل، توفي في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.ونعى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي في بيان، الزهيري قائلا: "ببالغ الأسى وبمزيد من الحزن تلقينا نبأ وفاة الأخ والزميل النائب حسين الزهيري، متأثرا بفيروس كورونا، وإننا إذ نتقدم بأحر التعازي وأعظم المواساة بهذا الفقدان".وتوفيت النائبة العراقية، غيداء كمبش، في العاشر من تموز/يوليو الماضي، بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا المستجد.

وغیداء سعید عبد المجید عبد الحسین كمبش من مواليد بغداد عام 1974 وحاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية، وهي نائبة في البرلمان العراقي منذ عام 2010.وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 539749 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12031 حالة.

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وفاة نائب عراقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وفاة نائب عراقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا



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