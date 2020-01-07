9 صواريخ تستهدف قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم قوامه 9 صواريخ.

وتستضيف القاعدة التي تقع شمالي العاصمة بغداد، قوات أميركية، في محافظة الأنبار التي شهدت حربا ضروسا لطرد تنظيم "داعش" منها.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفاد مراسلنا نقلا عن مصدر أمني عراقي، أن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مطار لطائرات "بي 52" العسكرية العملاقة، داخل قاعدة عين الأسد.

وقال المصدر، إن القوات الأميركية المتمركزة في القاعدة بدأت عمليات توسعة لإنشاء مطار دولي عملاق بمواصفات عالمية لطائرات "بي 52".

وأضاف المصدر أن القوات الأميركية وضعت سياجا على المساحة المختارة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، تمهيدا لبدء العمل في إنشاء المطار "في القريب العاجل".