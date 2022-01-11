الجيش الروسي يعلن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا
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الجيش الروسي يعلن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا

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العرب اليوم - الجيش الروسي يعلن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا
موسكو - العرب اليوم

نقلت وكالة إنترفاكس عن الجيش الروسي قوله إن قوات روسية قوامها ثلاثة آلاف فرد بدأت مناورات بالذخيرة الحية في غرب البلاد، في مناطق بعضها قريب من أوكرانيا.

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الجيش الروسي يعلن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا الجيش الروسي يعلن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا



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