الجيش الروسي يعلن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا

نقلت وكالة إنترفاكس عن الجيش الروسي قوله إن قوات روسية قوامها ثلاثة آلاف فرد بدأت مناورات بالذخيرة الحية في غرب البلاد، في مناطق بعضها قريب من أوكرانيا.