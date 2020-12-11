وقوع إصابات في عملية دهس في مدينة نيويورك الأميركية

أصيب عدة أشخاص، مساء الجمعة، في عملية دهس استهدفت مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة في مانهاتن. وقال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك الأميركية إن سيارة اقتحمت تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة ظهر الجمعة في مانهاتن مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، بحسب رويترز. وأضافت الشرطة إنه لا يبدو إن الإصابات تشكل تهديدا لحياة أحد من الجرحى وإن السيارة التي قامت بالحادث ما زالت موجودة في الموقع. لكن لم تتوفر تفاصيل تذكر بعد. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ستة أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.