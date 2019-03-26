قررت القيادة الحالية لحزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر والتي يترأسها معاذ بوشارب، تنظيم مؤتمر استثنائي نهاية شهر أبريل، قبل أيام من نهاية عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت عضو هيئة التسيير المكلفة بالإعلام في الحزب، سميرة كركوش في تصريح لموقع "tsa عربي"، الثلاثاء، إن عقد المؤتمر الاستثنائي سيكون أواخر شهر أبريل، مشيرة إلى أنه لا يوجد داع لتأخيره عقب تأجيل رئاسيات 2019.