نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال
آخر تحديث GMT02:54:49
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال

العرب اليوم -

العرب اليوم - نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال

غزالي عثماني
موروني - العرب اليوم

أعلنت الحملة الانتخابية لرئيس جزر القمر المنتهية ولايته، غزالي عثماني، نجاته من محاولة اغتيال في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 مارس الجاري.

وأوضح رئيس الحملة الانتخابية لغزالي، حميد مسعدي، أن الحادث وقع في جزيرة أنجوان، "بوضع متفجرات فوق قمة جبل لتتسبب بانزلاق حين تنفجر" مع مرور موكب الرئيس.

وأفاد خلال تجمع انتخابي في أنجوان بأن "سيارة الرئيس توقفت في الوقت المناسب"، مؤكدا العثور على صواعق في موقع الحادث، مضيفا أن الحرس المصاحب لغزالي اعتقد في البداية أن صوت الانفجار ناجم عن هجوم بصاروخ.

وتابع مسعدي أنه رغم عدم إصابة أي شخص في "محاولة الاغتيال... الهدف الوحيد كان على الأرجح منع إجراء الانتخابات"، إلا أنه قال مع ذلك إن "الانتخابات ستمضي قدما رغم هذا الترويع".

لكن المعارضة شككت في الحادث الذي اعتبرته حملة عثماني محاولة لاغتيال الرئيس.

وقال المرشح الرئاسي عن حزب "جووا"، إبراهيم محمد سولي، إن حملة الرئيس الحالي "تختلق هجمات وأحداث مزيفة لردع الناس عن المشاركة في الانتخابات بحرية".

وأضاف سولي: "إذا تم تأكيد الحادث فنحن ندينه لأن القتال الوحيد ينبغي أن يكون عبر صناديق الاقتراع".

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال



أخبار ذات صلة

GMT 23:36 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن مواطنين محتجزين في إيران
العرب اليوم - الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن مواطنين محتجزين في إيران

GMT 23:24 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

اندلاع حريق بمركب سياحي في القاهرة
العرب اليوم - اندلاع حريق بمركب سياحي في القاهرة

GMT 22:49 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

حزب العمال البريطاني يقول إنه لن يؤيد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - حزب العمال البريطاني يقول إنه لن يؤيد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

GMT 18:45 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحذر المتظاهرين ضد العهدة الخامسة من "الفتنة والفوضى"
العرب اليوم - الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحذر المتظاهرين ضد العهدة الخامسة من "الفتنة والفوضى"

GMT 12:13 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

المحكمة الدستورية في تايلاند تحل الحزب المعارض المرتبط بشيناواترا قبل الانتخابات
العرب اليوم - المحكمة الدستورية في تايلاند تحل الحزب المعارض المرتبط بشيناواترا قبل الانتخابات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت سترةً سوداء طويلة فوق بنطال مِن الجينز

ساندرا بولوك أنيقة أثناء عودتها مِن نيو أورلينز مع طفليْها

واشنطن ـ رولا عيسى

أمضت الممثلة الأميركية ساندرا بولوك، عطلة نهاية أسبوع طويلة في ولاية لويزيانا الأميركية، إذ احتفلت بمهرجان "ماردي غرا" السنوي، مع طفليها وصديقها المصوّر برايان راندال، إلا أن الممثلة الشهيرة كانت في طريقها للعودة إلى موطنها هي وعائلتها الثلاثاء، إذ شُوهدوا عند وصولهم إلى مطار لويس أرمسترونغ الدولي في مدينة نيو أورلينز. وظهرت ممثلة فيلم "بيرد بوكس" البالغة من العمر 54 عاما، بإطلالة مثالية وأنيقة، إذ التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور لها ولعائلتها أثناء وصولها إلى المطار وسيرها من خلال ممرات الصعود إلى الطائرة، إذ كانت ساندرا مرتدية سترة سوداء طويلة فوق بنطال من الجينز وبلوزة سوداء مع قميص مقلم في الأسفل. رغم أنها معروفة عالميا تمكنك النجمة من إخفاء وجهها بواسطة نظارات شمسية مستديرة حتى لا يتعرف عليها أحد، وعززت بولوك مظهرها بالمكياج الناعم وتصفيف شعرها بشكل مستقيم، وأضافت حقيبة…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:25 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

لورين جودر تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر سوداء
العرب اليوم - لورين جودر تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر سوداء

GMT 05:37 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

تعرّف على ملامح فندق "لوبيغال" الأكثر إثارة في باريس
العرب اليوم - تعرّف على ملامح فندق "لوبيغال" الأكثر إثارة في باريس

GMT 03:25 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

الفضاء واللون في المنزل الريفي لمصمّمة النسيج بولين كولفيلد
العرب اليوم - الفضاء واللون في المنزل الريفي لمصمّمة النسيج بولين كولفيلد

GMT 06:40 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

لافروف يكشف عن اتصالات مع واشنطن لحل الأزمة السورية
العرب اليوم - لافروف يكشف عن اتصالات مع واشنطن لحل الأزمة السورية

GMT 01:19 2019 الجمعة ,08 آذار/ مارس

السّلطات الفنزويلية تُفرج عن الصحافي الأميركي كودي ويدل
العرب اليوم - السّلطات الفنزويلية تُفرج عن الصحافي الأميركي كودي ويدل

GMT 02:38 2019 الأربعاء ,06 آذار/ مارس

هالي بيري تستعرض وشمها الجديد في صورة عبر "إنستغرام"
العرب اليوم - هالي بيري تستعرض وشمها الجديد في صورة عبر "إنستغرام"

GMT 05:08 2019 الأربعاء ,06 آذار/ مارس

"هوندا جيت إيليت" أسرع طائرة خاصة في العالم
العرب اليوم - "هوندا جيت إيليت" أسرع طائرة خاصة في العالم

GMT 07:20 2019 الأربعاء ,06 آذار/ مارس

نصائح للحصول على منزل عصري بتصميمات فندقية
العرب اليوم - نصائح للحصول على منزل عصري بتصميمات فندقية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:45 2018 الأحد ,08 تموز / يوليو

ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في تركيا لـ 320 قتيلًا ومصابًا
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في تركيا لـ 320 قتيلًا ومصابًا

GMT 04:56 2019 الإثنين ,04 آذار/ مارس

كاتي سالمون تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر وردية
العرب اليوم - كاتي سالمون تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر وردية

GMT 03:09 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

مايا خليفة تترك الأفلام الإباحية بعد تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تترك الأفلام الإباحية بعد تهديدات "داعش" لها

GMT 21:39 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

بريطانيا تطور نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية بتكلفة 5 مليارات دولار
العرب اليوم - بريطانيا تطور نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية بتكلفة 5 مليارات دولار

GMT 11:11 2014 الخميس ,10 تموز / يوليو

168090 مسافرًا دخلوا مملكة البحرين في إسبوع هذا الشهر
العرب اليوم - 168090 مسافرًا دخلوا مملكة البحرين في إسبوع هذا الشهر

GMT 14:47 2018 الأربعاء ,28 شباط / فبراير

التلفزيون المصري يعيد المسلسل النادر "أحلام العنكبوت"
العرب اليوم - التلفزيون المصري يعيد المسلسل النادر "أحلام العنكبوت"

GMT 05:07 2015 الأحد ,02 آب / أغسطس

أحمد أبوعبير يؤكد أنَّ النقش على الخشب من اللمسات العريقة
العرب اليوم - أحمد أبوعبير يؤكد أنَّ النقش على الخشب من اللمسات العريقة

GMT 22:46 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

فُرصة جديدة أمام العدَّاءة كاستر سيمينيا بعد قرار اتحاد ألعاب القوى
العرب اليوم - فُرصة جديدة أمام العدَّاءة كاستر سيمينيا بعد قرار اتحاد ألعاب القوى

GMT 14:05 2016 الأحد ,19 حزيران / يونيو

انتشار جرائم سرقة المنازل والسطو المسلح في بغداد يثير حالة قلق لدى المواطنين
العرب اليوم - انتشار جرائم سرقة المنازل والسطو المسلح في بغداد يثير حالة قلق لدى المواطنين

GMT 23:37 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

إصابات في وجه ياسمين صبري في كواليس "الديزل"
العرب اليوم - إصابات في وجه ياسمين صبري في كواليس "الديزل"

GMT 22:57 2015 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

"ولي العهد" يجمع بين التراجيديا والكوميديا في قالب رومانسي مختلف
العرب اليوم - "ولي العهد" يجمع بين التراجيديا والكوميديا في قالب رومانسي مختلف

GMT 03:04 2014 الثلاثاء ,19 آب / أغسطس

الشيخ سعيد بن طحنون يحضر حفل زفاف نجل النعيمي
العرب اليوم - الشيخ سعيد بن طحنون يحضر حفل زفاف نجل النعيمي

GMT 23:57 2015 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الملك سلمان يوجه باستمرار رحلات السعودية إلى شرم الشيخ
العرب اليوم - الملك سلمان يوجه باستمرار رحلات السعودية إلى شرم الشيخ

GMT 08:57 2015 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

وزير البيئة العماني يصدر قرارًا بإنشاء عدة مراكز جديدة
العرب اليوم - وزير البيئة العماني يصدر قرارًا بإنشاء عدة مراكز جديدة

GMT 00:50 2014 الأحد ,17 آب / أغسطس

كريم جديد من "السيليكون" يقلل من علامات تمدد الجلد
العرب اليوم - كريم جديد من "السيليكون" يقلل من علامات تمدد الجلد

GMT 04:07 2016 الأحد ,07 آب / أغسطس

ملابس قديمة في الخزانة تراسل صاحبها عبر "إنترنت الأشياء"
العرب اليوم - ملابس قديمة في الخزانة تراسل صاحبها عبر "إنترنت الأشياء"

GMT 01:45 2015 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلاق مجموعة من فساتين السهرات الربيعية المميزة في مراكش
العرب اليوم - إطلاق مجموعة من فساتين السهرات الربيعية المميزة في مراكش

GMT 13:15 2015 الأحد ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد رمضان يشارك متابعيه بصورته مع والدته
العرب اليوم - محمد رمضان يشارك متابعيه بصورته مع والدته
 
syria-24
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab