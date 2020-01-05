ميركل وماكرون وجونسون يدعون إيران إلى التخلي عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النوويميركل
آخر تحديث GMT02:08:00
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ميركل وماكرون وجونسون يدعون إيران إلى التخلي عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النوويميركل

العرب اليوم -

العرب اليوم - ميركل وماكرون وجونسون يدعون إيران إلى التخلي عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النوويميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
برلين - العرب اليوم

ميركل وماكرون وجونسون يدعون إيران إلى التخلي عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النوويميركل وماكرون وجونسون يدعون إيران إلى التخلي عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ميركل وماكرون وجونسون يدعون إيران إلى التخلي عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النوويميركل ميركل وماكرون وجونسون يدعون إيران إلى التخلي عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النوويميركل



أخبار ذات صلة

GMT 01:33 2020 الإثنين ,06 كانون الثاني / يناير

البيت الأبيض يؤكد ترامب ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان الوضع في إيران والعراق
العرب اليوم - البيت الأبيض يؤكد ترامب ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان الوضع في إيران والعراق

GMT 00:50 2020 الإثنين ,06 كانون الثاني / يناير

ترامب يهدد بعقوبات على بغداد ويؤكدلن نغادر العراق إلا إذا دفع ثمن القاعدة الأميركية
العرب اليوم - ترامب يهدد بعقوبات على بغداد ويؤكدلن نغادر العراق إلا إذا دفع ثمن القاعدة الأميركية

GMT 23:32 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

ميركل وجونسون وماكرون يؤكدون التزامهم تجاه سيادة وأمن العراق
العرب اليوم - ميركل وجونسون وماكرون يؤكدون التزامهم تجاه سيادة وأمن العراق

GMT 22:44 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

وصول مقاتلين من جنسيات مختلفة إلى ليبيا قادمين من سورية
العرب اليوم - وصول مقاتلين من جنسيات مختلفة إلى ليبيا قادمين من سورية

GMT 21:31 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

مقتل 3 جنود عراقيين وخطف جندي رابع في هجوم لداعش على موقع في محافظة كركوك
العرب اليوم - مقتل 3 جنود عراقيين وخطف جندي رابع في هجوم لداعش على موقع في محافظة كركوك

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تم تصويرها للحاصلين على لقب أفضل أداء في عدد 2020

جينفر لوبيز بفستان "فينتاج" على غلاف "دابليو ماجزين"

واشنطن - العرب اليوم

تصدرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، غلاف مجلة W Magazine، هذا الشهر، حيث ظهرت مرتدية فستانا من ألبرتا فيريتى مستوحى من استايل أواخر الستينيات من القرن الماضى. والتى كانت واحدة من تسع صور غلاف خاصة تم تصويرها للنجوم الحاصلين على لقب أفضل أداء فى عدد 2020 من المجلة. اعترفت الممثلة والمغنية، خلال حوارها مع المجلة أنها مارست الرقص مقابل المال، قائلة: "كانت هناك لحظة فى حياتى عندما أخبرنى أصدقائى، الذين كانوا أيضًا راقصين، عن جنى آلاف الدولارات فى أندية فى نيوجيرسى". كما يظهر على غلاف المجلة المتنافسون على الجوائز، براد بيت، سكارليت جوهانسون، لورا ديرن، آدم درايف، كريس إيفانز، آدم ساندلر، إدى مورفى، وجواكين فينيكس.   وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قد خطفت الأنظار بإطلالة وردية فى افتتاح مهرجان Palm Sp...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:52 2020 الإثنين ,06 كانون الثاني / يناير

أفضل 8 اتجاهات ستساعدك أثناء التسوق لشراء ملابسك الشتوية
العرب اليوم - أفضل 8 اتجاهات ستساعدك أثناء التسوق لشراء ملابسك الشتوية

GMT 06:35 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

7 نصائح من خبراء السفر لقضاء عطلة جيدة
العرب اليوم - 7 نصائح من خبراء السفر لقضاء عطلة جيدة

GMT 01:55 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

ديكورات أنثوية بخطوات سهلة التطبيق تنتمي إلى الطراز المعاصر
العرب اليوم - ديكورات أنثوية بخطوات سهلة التطبيق تنتمي إلى الطراز المعاصر

GMT 06:42 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

سيرغي لافروف وجاويش أوغلو يؤكدان على "تفعيل تفاهمات" إدلب
العرب اليوم - سيرغي لافروف وجاويش أوغلو يؤكدان على "تفعيل تفاهمات" إدلب

GMT 02:48 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

شقيقة الراحلة نجوى قاسم تروي تفاصيل الليلة الأخيرة قبل وفاتها
العرب اليوم - شقيقة الراحلة نجوى قاسم تروي تفاصيل الليلة الأخيرة قبل وفاتها

GMT 01:04 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

إطلالات براقة لـ "جنيفر لوبيز" حملت توقيع زهير مراد منها فستان حفل فانتي فير
العرب اليوم - إطلالات براقة لـ "جنيفر لوبيز" حملت توقيع زهير مراد منها فستان حفل فانتي فير

GMT 02:15 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

الكشف عن أفضل الوجهات السياحية لشهر شباط 2020
العرب اليوم - الكشف عن أفضل الوجهات السياحية لشهر شباط 2020

GMT 02:18 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

ملكة السويد تتعاون مع "أيكيا" لتصميم منازل مخصصة لمرضى الخرف
العرب اليوم - ملكة السويد تتعاون مع "أيكيا" لتصميم منازل مخصصة لمرضى الخرف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 04:22 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

صورة لجثة قائد فيلق القدس قاسم سليماني تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - صورة لجثة قائد فيلق القدس قاسم سليماني تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 12:05 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

سعر تويوتا راف فور 2019 الجديدة كليًا ينكشف رسميًا على الانترنت
العرب اليوم - سعر تويوتا راف فور 2019 الجديدة كليًا ينكشف رسميًا على الانترنت

GMT 14:07 2015 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

الموز يساعد في علاج مرضى حساسية الصدر
العرب اليوم - الموز يساعد في علاج مرضى حساسية الصدر

GMT 20:18 2015 الأربعاء ,15 تموز / يوليو

8 أسئلة يجب أن تطرحيها على خطيبك قبل الزواج
العرب اليوم - 8 أسئلة يجب أن تطرحيها على خطيبك قبل الزواج

GMT 01:46 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

"المساج" لتعزيز العلاقة الحميمة وإشباع الرغبة الجنسية
العرب اليوم - "المساج" لتعزيز العلاقة الحميمة وإشباع الرغبة الجنسية

GMT 03:50 2016 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

جهاز "غوغل بيكسل XL" يطرح عن طريق الخطأ عبر الأنترنت
العرب اليوم - جهاز "غوغل بيكسل XL" يطرح عن طريق الخطأ عبر الأنترنت

GMT 10:46 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير

الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 05:57 2016 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

علماء يتوصلون إلى علاج لقرحة الساق التي يصعب شفائها
العرب اليوم - علماء يتوصلون إلى علاج لقرحة الساق التي يصعب شفائها

GMT 00:17 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير

طرح فيلم "نورت مصر" في السينمات نيسان المقبل
العرب اليوم - طرح فيلم "نورت مصر" في السينمات نيسان المقبل

GMT 17:45 2015 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار ومواصفات سيارة "تويوتا كامري 2016" الجديدة
العرب اليوم - أسعار ومواصفات سيارة "تويوتا كامري 2016" الجديدة

GMT 02:24 2015 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الفنانة قمر تهتم باختيار أعمالها السينمائيّة وتشيد بالدراما اللبنانيّة
العرب اليوم - الفنانة قمر تهتم باختيار أعمالها السينمائيّة وتشيد بالدراما اللبنانيّة

GMT 09:41 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

تناقض ثم ارتياح يسيطر عليك حتى نهاية الشهر
العرب اليوم - تناقض ثم ارتياح يسيطر عليك حتى نهاية الشهر

GMT 17:41 2019 الأحد ,06 كانون الثاني / يناير

منتخب عمان لاختراق الضاحية يودع البطولة العربية
العرب اليوم - منتخب عمان لاختراق الضاحية يودع البطولة العربية

GMT 04:32 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

أبوبكر البغدادي يتنقل في الصحراء على الحدود بين العراق وسورية للنجاة بحياته
العرب اليوم - أبوبكر البغدادي يتنقل في الصحراء على الحدود بين العراق وسورية للنجاة بحياته

GMT 05:20 2015 الأربعاء ,14 كانون الثاني / يناير

٦٨ مليون لإكمال مشروع ميقات ذات عرق في الطائف
العرب اليوم - ٦٨ مليون لإكمال مشروع ميقات ذات عرق في الطائف

GMT 02:07 2014 الإثنين ,30 حزيران / يونيو

زينات صدقي من أصعب الرسومات التي رسمتها
العرب اليوم - زينات صدقي من أصعب الرسومات التي رسمتها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab