ميركل وماكرون وجونسون يدعون إيران إلى التخلي عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النوويميركل وماكرون وجونسون يدعون إيران إلى التخلي عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي