دعوات لتظاهرات جديدة غدا في العاصمة السودانية الخرطوم

على وقع الدعوات المتجددة للاستمرار في التظاهر بالسودان، يواصل مبعوث رئيس دولة جنوب السودان ومستشاره الأمني توت قلواك، لقاءاته بأطراف العملية السياسية في البلاد، لاحتواء الأزمة الناشبة منذ شهرين ونصف بين مكوني الفترة الانتقالية من المدنيين والعسكريين. وتتناغم الجهود الإقليمية التي يقودها قلواك مع وساطة أممية تلوح في الأفق للتقريب بين الأطراف.