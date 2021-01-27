وزارة الخارجية تعلن دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع عدد من الدول حيز النفاذ

أعلنت وزارة الخارجية في بيان صدر، اليوم، أن عددًا من اتفاقات الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين مملكة البحرين وكلا من الجمهورية الإيطالية، وجمهورية المجر، ودولة إسرائيل، قد دخلت حيز النفاذ.وأكدت وزارة الخارجية، أن هذه الاتفاقات تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة، لتعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم، كما تعكس الرغبة المتبادلة مع حكومات الدول الصديقة على استثمار مجالات التعاون المتاحة، ومن بينها تيسير حركة التنقل، بما يلبي التطلعات المشتركة على كافة الأصعدة.