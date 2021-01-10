بومبيو يؤكد أن واشنطن تكشف عن معلومات عن استخدام إيران لأسلحة كيماوية
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بومبيو يؤكد أن واشنطن تكشف عن معلومات عن استخدام إيران لأسلحة كيماوية

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العرب اليوم - بومبيو يؤكد أن واشنطن تكشف عن معلومات عن استخدام إيران لأسلحة كيماوية

مايك بومبيو
واشنطن ـ العرب اليوم

 بومبيو يؤكد أن واشنطن تكشف عن معلومات عن استخدام إيران لأسلحة كيماوية

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بومبيو يؤكد أن واشنطن تكشف عن معلومات عن استخدام إيران لأسلحة كيماوية بومبيو يؤكد أن واشنطن تكشف عن معلومات عن استخدام إيران لأسلحة كيماوية



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