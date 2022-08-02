بكين تطالب واشنطن بسحب جميع أسلحتها النووية من أوروبا

أكد فو تسونغ، رئيس الوفد الصيني في مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أنه على الولايات المتحدة سحب جميع أسلحتها النووية من أوروبا، وعدم نشرها في مناطق أخرى من العالم.وقال تسونغ: "يجب على الولايات المتحدة سحب جميع أسلحتها النووية من أوروبا والامتناع عن نشر أسلحة نووية في أي منطقة أخرى".