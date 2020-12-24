تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء بيروت
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تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء بيروت

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العرب اليوم - تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء بيروت

الطيران الاسرائيلي
بيروت - العرب اليوم

تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء بيروت

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء بيروت تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء بيروت



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