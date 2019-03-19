المرشح الإسرائيلي بيني غانتس يمتنع عن الحديث عن دولة للفلسطينيين

أكد زعيم تحالف "أزرق أبيض"، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الأسبق بيني غانتس سعيه للسلام مع الفلسطينيين، لكنه امتنع عن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة.

وقال غانتس في حديث لقناة "هاداشوت" التلفزيونية الإسرائيلية: "سأتفاوض مع الكل من أجل تفعيل حل دبلوماسي".