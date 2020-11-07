حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن الأصوات المرفوضة في أريزونا
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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن "الأصوات المرفوضة" في أريزونا

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العرب اليوم - حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن "الأصوات المرفوضة" في أريزونا

دونالد ترامب
واشنطن_العرب اليوم

 أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأحد بأن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفعت دعوى قضائية تتعلق بـ"الأصوات المرفوضة" في ولاية أريزونا التي فاز فيها جو بايدن.وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحملة واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفعت دعوى قضائية في أريزونا تزعم فيها أن مسؤولي مقاطعة ماريكوبا رفضوا أصواتا أدلى بها الناخبون شخصيا في يوم الاقتراع.وقال مات مورغان، المستشار العام لحملة ترامب: "لقد واجه عمال الفرز صعوبات في تشغيل آلات الاقتراع الجديدة في مقاطعة ماريكوبا، وضغطوا بشكل غير صحيح وطلبوا من الناخبين الضغط على زر أخضر لإلغاء أخطاء كبيرة"، مضيفا أن هذا أدى إلى "تجاهل الآلات للأصوات التي أدلى بها الناخبون شخصيا في يوم الانتخابات بالمقاطعة".

 

 

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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن الأصوات المرفوضة في أريزونا حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن الأصوات المرفوضة في أريزونا



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