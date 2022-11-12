وزير الخارجية العراقي يؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الدبلوماسية الاقتصادية

أكد وزير خارجية العراق فواد حسين على حساسية المرحلة المقبلة في بناء برنامج الحكومة الذي عرض أمام البرلمان العراقي . وقال حسين في تصريح صحفي : إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة الدبلوماسية الاقتصادية وأن وزارته ستعمل بكل الإمكانيات لتحقيق علاقات اقتصادية مميزه مع كل دول العالم ، مطالبا الوزارة بعمل متميز يتحقق من خلاله المصلحة العراقيه، ورغبات الشعب العراقي .