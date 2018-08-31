رئيس جواتيمالا يعلن عدم التجديد للجنة الأمم المتحدة المختصة بتحقيقات الفساد

أعلن رئيس جواتيمالا، جيمي موراليس، نيته عدم تجديد التفويض للجنة التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة وتقوم بتحقيقات حول الفساد في البلاد تشمل موراليس.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن موراليس قوله، أمام عدد من المسؤولين العسكريين: إن الوقت "قد حان" لنقل اختصاصات اللجنة إلى مؤسسات جواتيمالا.
وأضاف رئيس جواتيمالا أن بلاده أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار مطالبة إياه بالبدء في عملية النقل "على الفور.
يُشار إلى أن قوات من الجيش في جواتيمالا قد حاصرت اليوم الجمعة، مقر هذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة بحوالي 12 مركبة عسكرية.
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