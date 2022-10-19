وزيرة الخارجية الليبية تلتقي برئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
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وزيرة الخارجية الليبية تلتقي برئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

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العرب اليوم - وزيرة الخارجية الليبية تلتقي برئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

طرابلس _ العرب اليوم

التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مساء الأربعاء برئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي. وجرى - خلال اللقاء- بحث التعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، والبدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.

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وزيرة الخارجية الليبية تلتقي برئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وزيرة الخارجية الليبية تلتقي برئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا



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