وزيرة الخارجية الليبية تلتقي برئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مساء الأربعاء برئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي. وجرى - خلال اللقاء- بحث التعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، والبدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.