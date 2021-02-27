البحرين تدين هجمات الحوثيين على السعودية

أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين، السبت، أنها "تدين وتستنكر بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض ومسيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية".وأضافت الوزارة في بيان، أن البحرين تؤكد تضامنها مع السعودية في "كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".