أميركا و13 دولة اخرى تهاجم منظمة الصحة العالمية بسبب جائحة كورونا

أعربت الولايات المتحدة و13 دولة أخرى عن قلقها من تقييد وتأخير جهود منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى الكشف عن مصدر فيروس كورونا. وفي بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أعربت حكومة الولايات المتحدة و13 دولة أخرى، وهي أستراليا والتشيك وكندا والدنمارك وأستونيا وإسرائيل واليابان ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وبريطانيا عن قلقها من تأخير إجراءات منظمة الصحة العالمية.

وجاء في البيان: " تلتزم حكومات أستراليا وكندا والتشيك والدنمارك وإستونيا وإسرائيل واليابان ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وجمهورية كوريا وسلوفينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بالعمل مع منظمة الصحة العالمية والخبراء الدوليين الذين لديهم مهمة حيوية، والمجتمع العالمي لفهم أصول هذا الوباء من أجل تحسين أمننا الصحي العالمي الجماعي والاستجابة له.