موقع مصري يكشف مفاجأة غير متوقعة حول الإفراج عن الضابط المتهم بقتل سوزان تميم بعد 14 عاما

نشر موقع "مصر تايمز" المصري تقريرا حول الإفراج عن الضابط السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم. وقال الموقع إن رواد حما محامي محسن السكري أكد أنه تم الافراج عن محسن السكري الذي سبق وتم الحكم عليه بالمؤبد في قضية قتل الفنانة سوزان تميم، مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فيما حصل على عفو رئاسي في القضية قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضة غسيل أموال. وأضاف رواد حما المحامي في تصريحات لموقع "مصر تايمز" أن موكله كان من المفترض أن يخرج من السجن منذ عامين، إلا أنه تم الحكم عليه في قضية غسيل الأموال، قبل أن يتم تقديم التماس أدى إلى خروجه مع نصف المدة. وأشار إلى أن موكله محسن السكري أصبح حرا الآن، عائدا إلى منزله بعد أكثر من 14 عاما قضاها بين جدران السجون، في الوقت الذي كان من المفترض أن يخرج من السجن عام 2020 مع حصوله على عفو رئاسي.