هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية، معربا عن استعداده للحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.