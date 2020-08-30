الأمم المتحدة تدعو إلى إنزال عاجل لمئات المهاجرين العالقين فى المتوسط

دعت الأمم المتحدة إلى إنزال عاجل لأكثر من 400 مهاجر ولاجئ عالقين على متن ثلاث سفن تبحر منذ أسابيع في مياه المتوسط بعد إنقاذهم وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت منظمة الهجرة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك إن "مجموعة تتكون من 27 مهاجرًا ولاجئًا بينهم امرأة حامل وأطفال انطلقوا من الساحل الليبي، تم إنقاذهم من قبل طاقم السفينة التجارية "ميرسك إتيان" في 5 أغسطس.