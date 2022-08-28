مجلس صلح بين عائلتين في مصر يتحول إلى مجزرة
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مجلس صلح بين عائلتين في مصر يتحول إلى مجزرة

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العرب اليوم - مجلس صلح بين عائلتين في مصر يتحول إلى مجزرة

الشرطة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

تحول مجلس صلح بين عائلتين في مصر إلى مذبحة بعد نشوب خلاف بين المجتمعين أثناء عقد الصلح، حيث سقط 3 قتلى، وأصيب اثنان بجروح خطرة في منطقة حدائق القبة في العاصمة القاهرة. وتطرقت جلسة الصلح إلى بعض المواقف والأحداث قبل أن يحتدم النقاش ويتحول إلى مشادات حادة، اعتدى في خضمّها ابن إحدى العائلتين على شقيقين من الطرف الآخر، ليندلع اشتباك بالأسلحة البيضاء والنارية. وسقط الشقيقان قتلى بعد طعنهما بسلاح أبيض، حيث ردت عائلتهما على الجاني، فأردته جثة هامدة.

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مجلس صلح بين عائلتين في مصر يتحول إلى مجزرة مجلس صلح بين عائلتين في مصر يتحول إلى مجزرة



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