موظفان بدار أيتام يعتديان جنسيا على طفلين في بني سويف

أمر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بعدد من الإجراءات العاجلة حيال واقعة قيام رئيس مجلس إدارة إحدى دور الأيتام «خاصة»، بالإبلاغ عن واقعة تعرض طفلين بالدار لاعتداء جنسي من قبل اثنين من الأخصائيين بالدار، حيث كلف المحافظ مديرية التضامن بوقف الأخصائيين المتهمين وإحالتهما للتحقيق، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حالة ثبوت صحة الواقعة والتعدي على الطفلين.
وأحال محافظ بني سويف، رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء ومديرة الدار، للتحقيق عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي؛ حتى يتم الوقوف بدقة على ملابسات الواقعة، وحقيقة وقوعها من عدمه لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن.
وكلف المحافظ، بتشكيل لجنة من المحافظة تضم كلًا من اللواء تامر أبوالنجا، السكرتير العام المساعد، ورئيس المدينة، ووكيل مديرية التضامن، للانتقال إلى الدار لمتابعة الموقف الحالي والمستجدات، ومحاولة الوقوف على ملابسات الموضوع بكل دقة، وهو ما تم بالفعل حيث انتقلت على الفور اللجنة للدار، والتي تقوم بإعداد تقرير مفصل عن الموضوع لعرضه على المحافظ.
فيما أمر المستشار عماد علي، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بسرعة ضبط وإحضار الموظفين المتهمين بالاعتداء الجنسي على أطفال الدار، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة تكليف نيابة مركز بني سويف بالاستماع إلى أقوال الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم جنسيا.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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