اندلاع حريق ضخم داخل إحدى المنشآت شرقي السعودية

اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، داخل إحدى المنشآت في مدينة الدمام، شرقي المملكة العربية السعودية.‏

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في بيان لها، على "تويتر"، أن مدني الدمام يباشر الحريق، الذي شبّ في مستودع بالمدينة الصناعية الأولى.

وتابعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في بيانها، أن "عمليات إخماد الحريق ما زالت مستمرة".

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، تمكنت فرق الدفاع المدني في الدمام، من إخماد حريق شبّ في مستودع بحي المحمدية، ولم يسفر عنه أي إصابات.